Мнение: Выборы, выборы

Число россиян, участвующих в выборах, снизилось до минимума за 17 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ. В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних жителей страны. Согласно его результатам, только 22 процента респондентов заявили, что ходили голосовать на выборы. В 2004 году этот показатель составлял 55 процентов, а впоследствии постоянно снижался.

Причина падения интереса к «выборам» известна: люди не верят, что с помощью голосования они могут что-либо изменить. Неудивительно — после своего прихода к власти Путин последовательно выхолащивал избирательное законодательство, вводя в него дополнительные барьеры, которые фактически исключили избирателя из процесса. Но даже этого оказалось недостаточно, поэтому в ход идут растущие фальсификации, а теперь в ходу вообще прямой террор, целью которого является исключение даже шанса на возможность пусть и точечного, но «прорыва» несогласованного с властью кандидата.

В общем, здесь никаких разночтений нет, а потому нечему и удивляться. Проблема в другом. И проблема серьезная.

В конце существования СССР и в начале «молодой независимой России» в политику хлынули крайне мутные личности — популисты, фрики, клоуны, городские сумасшедшие. Краснобаи вроде Собчака, умеющие красиво говорить, при этом с содержательной точки зрения внутри их говорения не было ничего. Причина этого сомнений не вызывает: чтобы научиться плавать, нужно плавать. Чтобы научиться демократическим процедурам, нужно пройти через демократические процедуры. Ошибаясь и выбирая популистов, фриков, клоунов и городских сумасшедших. Без этого никак. Но с течением времени люди приобретают опыт, а значит — повышается качество и квалификация тех, кого они избирают. Это, конечно, в теории. На практике немалое количество разнообразной мрази все равно прорывается даже в странах вполне зрелой демократии. Но это сложный процесс, где избирательная и политическая система усложняется, создаются механизмы, условия и границы допустимого.

В путинской России демократия уничтожена. А значит, «после него» рано или поздно, но придется начинать всё сначала. Причем однозначно с нулевого уровня. Поэтому не нужно иллюзий — вначале к власти придут всё те же фрики, городские сумасшедший и подонки. В массе своей. И до тех пор, пока люди снова не получат опыт демократии, пока они не смогут сопоставлять причину (свой выбор) и следствие — качество людей, пришедших к власти, мы так и будем колебаться между популизмом и деспотией, как сейчас.

Сегодня это все совершенно бессмысленно, так как единственный опыт, который можно получить при фашизме — это опыт полного бессилия одного человека против машины насилия. Нелепо полагать, что избирательная система в фашистском государстве может оставаться демократической. Трагедия той же Памфиловой в том, что она эволюционировала от демократа до обслуживающего фашистский режим чиновника, причем добровольно. А потому когда вся эта шваль (кто доживет) сядет перед трибуналом, то сидеть и ей, несмотря на все предыдущие дем.заслуги.

В любом случае сегодня выборы и голосования в России — это полная фикция. Глуп тот, кто полагает, что придя на участок, он может что-либо изменить. Если бы в Освенциме лагерная администрация ввела бы выборы начальника лагеря, то нет ни малейших сомнений, кто стал бы им по итогам голосования. Все эти истории про «умное голосование» или какие-то иные технологии — это прямая поддержка фашистского режима, и никак иначе расценивать их нельзя.

Парадокс в том, что на уровне базовых понятий забитый террором народ России все равно сохраняет рассудок и способность к трезвомыслию. Бойкот — единственный эффективный способ сопротивления насилию. Поэтому люди бойкотируют и насильственную вакцинацию, и насилие над их гражданским выбором. Бойкот «выборов» – единственная работающая стратегия в условиях террора. Отказ режиму в праве на легитимность не срабатывает сразу. Но он ведет к успеху в перспективе.

И любопытно, кстати, что процент голосовавших на последних «выборах» подозрительно совпадает с процентом тех, кто принял внутрь себя сомнительную прививку. Возможно, это совпадение.

—