Мнение: Почему у рабочих отняли стулья

Скандал в Свердловской области. Сотрудников птицефабрики заставили работать стоя, чтобы повысить их производительность труда. Одна из работниц написала по этому поводу письмо Владимиру Путину — по её мнению, каждый имеет право работать сидя. Руководство фабрики, если журналисты верно передают его слова, считает иначе. Без стульев производительность работников на 20 % выше, на других мясных фабриках стульев тоже нет, следовательно, стулья и не нужны:

https://lenta.ru/news/2021/07/30/stul/

Будучи буржуем с солидным стажем, я хочу изложить свои соображения по этому поводу.

1. Экономить на здоровье сотрудников глупо и неправильно, по целому ряду причин. Достаточно упомянуть, что дурная экономия очень плохо влияет на моральный климат в коллективе, а это самым пагубным образом сказывается и на качестве работы, и на трудовом энтузиазме, и на прибылях.

2. В советские времена на здоровье сотрудников экономили не по злобе, а от бедности. Я ссылался уже недавно на воспоминания рабочего о реалиях той жестокой эпохи, в них есть характерный эпизод.

https://von-hoffmann.livejournal.com/1055169.html

Если вкратце: инструменты были в СССР страшным дефицитом, поэтому резцы затачивали кустарно, на простых станках. Пыль от абразивных кругов быстро делала работников инвалидами, провоцируя или рак лёгких, или силикоз. На такую работу набирали лимитчиков, они были готовы портить здоровье ради городской прописки.

Сейчас у нас, к счастью, капитализм на дворе, дефицит остался в прошлом. Нет никаких проблем изменить техпроцесс, сделав его удобным и безопасным. К примеру, можно купить специальные стулья на колёсиках, на которых можно сидеть «стоя». Стоят они оптом не дороже 5 тысяч рублей за штуку: несущественная сумма для решения важного вопроса.

3. Производительность труда, о которой говорит директор завода — огромная проблема. Многие просто «отбывают номер», даже не пытаясь включить мозг. Я не говорю о тех, кто зависает в смартфоне в рабочее время, с ними всё понятно. Я говорю о тех, кто, например, работает неподходящим инструментом, растягивая на весь день работу, которую можно было бы сделать за 1 час.

Вместе с тем производительность труда нельзя повысить, просто создав сотрудникам невыносимые условия, а-ля Амазон. Это тупиковый путь, который и в Амазоне-то работает только потому, что Джефф Безос ловко экономит на выплате налогов и тому подобных издержках.

4. Главная сложность при создании хороших условий труда — заставить рабочих соблюдать технику безопасности. Без жёсткого контроля руководства народ всегда будет норовить снять каску, отцепить страховку и спрямить путь через опасный участок. Вы можете сами оценить уровень сознательности населения, если вспомните антиковидные маски и ремни безопасности. Там, где нет штрафов, народ избегает пользоваться и тем, и другим.

5. Традиционно напомню ностальгирующим, которые сейчас будут ругать в комментариях капитализм, что мы живём в свободной стране, и никто не заставляет вас работать на капиталиста. Россия выделяет по 250 тысяч рублей каждому, кто хочет открыть собственное дело:

https://lenta.ru/news/2021/08/01/vypl/

Объединяйтесь с товарищами, стройте завод мечты, забирайте всю прибавочную стоимость себе — так, как это делают коммунистические общины в США, например. Мы с интересом будем наблюдать за вашими успехами.