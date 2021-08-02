Сколько ручкам лет? – Личное мнение

Толстые бабы — очень хитрые. Они знают один секрет, на который почему-то плюют женщины в нормальном весе.

Угадайте по фото, какая женщина на 5 лет старше? Сможете?



Фото: Соцсети

Сразу скажу, вы не угадали. Слева — Джей Ло, которой на днях стукнуло 52, а справа — ручки Виктории Бэкхэм, и ей всего 47.

На что это я сейчас намекаю? Женщина выдающихся за пределы размеров имеет руки, которые выглядят молодо.

Окружающие подсознательно считывают по этим ручкам возраст. Красотка Виктория же на руки просто забила, а потому её воспринимают намного старше, чем толстушку Дженнифер.

Посмотрите внимательно на руки Викки — на эту грубую шкуру на костяшках пальцев, заломы на запястьях, морщины, явное начало пигментации. В общем, напоминает то ли изюм, то ли курагу. Хорошие старушечьи лапки не просто выдают возраст, но ещё и накидывают дополнительно лет 10-20.

Я понимаю логику женщин, которые следят за весом и занимаются уходом за лицом, шеей и зоной декольте. Всё это видно — и фигуру, и шею. Все стараются убрать признаки старения тут: мажутся SPF, питают, увлажняют, отшелушивают.

Лицо — видно. Дряхлеющее тело можно тупо прятать в одежде 10 месяцев в году. Не одобряю, но — понимаю.

Но почему подавляющее большинство ещё совсем не старых и ещё красивых женщин забивают на уход за кожей рук? Ведь руки тоже видны всем!

И они гораздо чаще страдают от внешних воздействий: солнце, мороз, бытовая химия, вода из крана. Перчатки-то при мытье посуды надевают не все, а уж SPF на руки наносят единицы.

Может, вы думаете, мужчины смотрят только на лицо?

Нет. Мужик замечает и ваши заусенцы, и «пергаментную» кожу, и мозоли после спортзала. А когда он вас под локоток сажает в такси, или гладит по коленке, то ещё и осязает и считывает, на что похожа кожа рук — на наждак или на шёлк. И делает выводы.

К сожалению, у вас из ухода за кожей рук только и есть что шеллак в соседней парикмахерской, да крем из советского прошлого — как он там называется? — ситцевые ручки или как там его?

В общем, ходите сюда — буду учить.

Я вам уже рассказывала про молочную косметику DIBS Cosmetics. С неё и начните.

Это не какой-то кремик, который годится больше для успокоения совести. Это серьёзный уход с ощутимым сразу же действием, накопительным эффектом и натуральным составом: на основе органической молочной сыворотки от швейцарских люксовых коровок.

Для качественно нового уровня работы над кожей рук, как по мне, достаточно двух продуктов.

Скраб-полироль Dibs. Это просто база ухода для всего тела. Отшелушивание и очищение сразу по всем фронтам. Насыпали в ладошку, капнули пару капель воды, размешали, помассировали руки смесью.

Молочная и гликолевая кислоты (те самые AHA), которые содержатся в молочной сыворотке, растворяют мёртвый груз ороговевшего эпидермиса, а мелкодисперсные нерастворимые гранулы мягко его счищают.

По ощущениям это мало похоже на любые привычные скрабы — из-за очень мелкого размера частиц. Никаких острых скребущих колотых орехов или кристаллов. Просто приятный массаж.

Важно, что скраб-полироль, в отличие от большинства пилингов, не даёт фотосенсибилизации. То есть, его можно применять даже летом.

Я бы сказала — не можно, а нужно. Потому что летом вы являете миру не только кисти рук, но и свои страшные локти — у кого сморщенные, как куриная попка, у кого серые от гиперкератоза, а у кого просто шершавые и сухие. У большинства, кстати, то же самое можно сказать и про колени.

И скраб-полироль — первое, что нужно применять в таких случаях. Если, конечно, не хотите напоминать беспризорников с вокзала. Скраб подходит для всего тела.

После него ваша кожа наконец приобретает задуманную природой равномерную гладкость и мягкость, без шелушений, пергаментной сухости или грубости.

А главное — начинает дышать и впитывать все полезные вещества из последующего ухода.

Маска для рук — как раз кладезь такой пользы.

Она тоже сухая, её нужно так же замешать с парой капель воды и помассировать руки (в маске есть немного отшелушивающих частиц), но не смывать, а оставить на несколько минут.

За это время кислоты начинают осветлять пигментацию, запускают процессы обновления в коже, а пептиды, аминокислоты и витамины проникают глубже — ведь им уже не надо пробиваться сквозь слой отмерших клеток кожи.

Пептидов и витаминов, к слову, в Dibs целый список. Благодаря тому, что Dibs при производстве используют только низкотемпературную, бережную сушку, они сохраняются в готовом продукте. Так что если у вас закралась мысль экономно натереться сухим молоком и получить тот же эффект — увы, не выйдет. Там — пусто.

Отдельный кайф — когда после скраба и маски мажешь руки своим обычным кремом. Насколько же быстрее он впитывается, и как долго держится эффект увлажнения — не жирной плёнки, а настоящей мягкости.

Ну и эффект продления свежести маникюра за счёт смягчения кутикулы — весьма ценный бонус для некоторых.

В итоге такого простого ухода эффективными средствами Dibs морщинистые лапы птеродактиля, сухие как бумага, измученные солнцем и уборкой, становятся ухоженными женскими руками. Описать это сложно, это надо попробовать.

Понимаете, маска называется «омолаживающая», но она, по-моему, не делает ваши руки моложе. Она делает их адекватными возрасту, но как если бы вы все свои годы жили настоящей белоручкой.

Представьте, что вы ни разу в жизни не чистили морковку на борщ, не пололи грядки, не мыли полов, не таскали пакетов, а маникюр вам с рождения делали только специально обученные люди.

Вот такими и становятся руки после нескольких применений Dibs. Только купить Dibs гораздо проще, чем такую аристократическую жизнь.

Скраб-полироль стоит 2’950 за упаковку, в которой 10 саше. Хватает на 30 применений. Омолаживающая маска для рук — 2’750 рублей. Мне её тоже хватает раз на 20-30. По промокоду MIRO две недели будут давать скидку 17% на всю молочную косметику магазина.

По факту несколько месяцев ухода — по цене вашего обожаемого шеллака с «дизайном», простигосподи.

Если ваши руки в 30+ выглядят так, как у Джей Ло в 50+, то представьте, что с вами будет, когда вы окажетесь в её возрасте. Страшно? Начинайте уже сейчас ухаживать за руками, а не только за лицом.

А ваши руки видели в этой в жизни что-то кроме кремика?

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