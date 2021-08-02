Мнение: Начнется ли бунт спортсменов Беларуси?

История белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской продолжает набирать обороты.

Сегодня она должная была выйти на старт спринтерского забега на 200 м, но от участия в Олимпиаде ее отстранили спортивные функционеры Беларуси. За отказ принять участие в эстафете 4 по 400.

Девушку попытались насильно вывезти из Токио в Минск, но эта сепцоперация провалилась.

Ночь Кристина провела в отеле, расположенном в аэропорту Ханэда.

«Меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно», — заявила спортсменка. И добавила, что будет просить убежище в Европе.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже завил, что может ввести дополнительные ограничения в отношении Беларуси. А это чревато спортивной изоляцией страны и ропотом уже и других спортсменов.

В общем, белорусские функционеры, похоже, хотели преподнести урок всем спортсменам страны, что не надо открывать рот и подвергать сомнению решения, принятые взрослыми дядьками. Но вон как оно обернулось.

Как бы теперь и другие спортсмены Беларуси не вздумали не возвращаться в Минск. До лучших времен. До времен без Лукашенко. Правда, похоже, что это время наступит еще не скоро… Если даже прошлогодние массовые протесты не привели к отстранению Лукашенко от власти, то бунт спортсменов, даже если он и состоится, едва ли приведет к падению режима Лукашенко….

Фотография Кристины Тимановской в аэропорту Токио отсюда

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