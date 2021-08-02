Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был замечен с моделями на катере у острова Капри

Неделя начинается с назревающего скандала в британской королевской семье, и на этот раз его инициатором стал не принц Гарри или Меган Маркл, как это бывало в последнее время. В центре внимания оказался муж принцессы Евгении, зять принца Эндрю и Сары Фергюсон Джек Бруксбэнк, который ранее не был замешан в скандалах. В минувшую пятницу он прибыл на остров Капри для работы на благотворительном звездном балу — летнем гала-концерте UNICEF. А в субботу папарацци засняли его на небольшом катере, который совершал прогулку по Средиземному морю вокруг острова. Все бы ничего, только компанию ему составили… девушки, некоторые из которых загорали на судне топлес. Этими кадрами поделился таблоид Daily Mail.

Также несколько кадров журналисты нашли в сторис тех, кто был на судне: это модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини, а также бывший редактор модного журнала и коллега Бруксбэнка Рэйчел Залис. Многим такая компания супруга принцессы показалась странной, хотя явных доказательств неверности на фото нет. Принцесса Евгения публично не отреагировала на эти снимки. Связана ли эта ситуация с отменой крестин их 5-месячного сына Августа в середине июля, тоже неизвестно.

Джек Бруксбэнк и Мария Буччеллати

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии и с тех пор не расставались. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го. Джек преподнес Евгении обручальное кольцо с сапфиром падпараджа из Шри-Ланки, окруженным бриллиантами. При разработке его дизайна ювелир вдохновлялся обручальным кольцом матери принцессы – Сары Фергюсон, герцогини Йоркской. Помолвка Евгении и Джека состоялась в начале января в Никарагуа.

Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где весной венчались Меган Маркл и принц Гарри: невеста прибыла туда в Rolls-Royce Phantom VI в платье Peter Pilotto. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк пригласили на праздник более 800 близких и друзей.

8 февраля 2021 года принцесса Евгения отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов. Мальчика назвали Августом. Принцесса ведет довольно открытый Instagram-блог. Там она делится кадрами с прогулки с сыном по Грин-парку, а недавно они с мужем посетили презентацию книги британской телеведущей и бизнесвумен Поппи Джейми, которая прошла в Лондоне.

Принцесса Евгения и Джэк Бруксбэнк с сыном Августом