 

В Оренбурге задержали подзывавшего к себе детей у школы мужчину

02.08.2021, 11:10, Новости дня
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Пристававшего к играющим на территории школы в Оренбурге мужчину задержали, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Дети сообщили о подозрительном мужчине около учебного заведения, он ходил вдоль забора и смотрел на них, подзывал к себе и искал что-то на земле, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

«Позже молодой человек и вовсе перелез через ограждение. Старшеклассники испугались за маленьких ребятишек и поспешили увести их. Затем неизвестный пытался попасть в здание школы. После неудачных попыток совершить задуманное молодой человек вышел на дорогу, рискуя своей жизнью и создавая аварийные ситуации», – отметили в ведомстве.

Его нашли через несколько минут в неадекватном состоянии, его речь была несвязной. Мужчину задержали, вызвали скорую помощь, которой передали молодого человека.



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