 

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

02.08.2021, 11:10, Новости дня
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Самые высокие зарплаты в РФ в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера, следует из рейтинга сервиса «Работа.ру».

Так, гендиректор может зарабатывать до 600 тыс. рублей в месяц. При этом он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трех лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С, передает РИА «Новости».

Стоматолог-имплантолог в частной клинике может получать до 400 тыс. рублей. Работодатель также хочет найти специалиста как минимум с трехлетним опытом работы. А техническому архитектору готовы платить до 275 тысяч – при условии, что у него за плечами есть хотя бы год работы на такой же должности и успешные кейсы в реализации проектов, администрировании и технической поддержке операционных систем.

На зарплату в 250 тыс. рублей может рассчитывать Head of Android – глава разработчиков приложений для Android, а также разработчик C++. От первого требуется опыт в разработке более шести лет, а от второго – два года. До 250 тыс. готовы платить и холодильщику в ремонтно-строительной компании. Ему предстоит проводить диагностику и ремонт холодильников, объяснять причины неисправностей и учить правильной эксплуатации техники.

Замыкают августовский рейтинг дизайнер-проектировщик в камнеобрабатывающей компании, маркетолог для сети супермаркетов, столяр-краснодеревщик и жестянщик на ночных сменах в таксомоторном парке. Все они могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере до 200 тыс. рублей.

Ранее сервис для поиска работы «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой.



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