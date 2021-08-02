Для поисков пропавшего в Стамбуле россиянина привлекли полицию

В Стамбуле пропал российский гражданин: он исчез пять дней назад, его ищет полиция, сообщил владелец отеля, где остановился пропавший, Метин Джошкун.

«Перед исчезновением россиянин, насколько я знаю, собирался поехать на Принцевы острова. После того, как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня. Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что очень расстроен случившимся и очень надеюсь, что парень найдется», – отметил Джошкун РИА «Новости».

Он добавил, что данные о пребывании пропавшего в отеле, в том числе записи с камер наблюдения, переданы правоохранителям.

«В ближайшее время родители вместе с полицейскими собираются поехать в город Силиври – там находится миграционный центр, возможно, какие-то следы удастся обнаружить там», – указал владелец гостиницы.

Между тем в Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что находятся в контакте с разыскивающими россиянина правоохранителями.

«О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина», – пояснили в Генконсульстве ТАСС.

Также консульство уточнило, что родителям пропавшего предоставляется актуальная информация от полиции страны.

Турецкие СМИ сообщали о пропаже россиянина Макара Рагина в Стамбуле 28 июля. 20-летний житель России приехал туда 16 июля, он должен был вернуться в Вильнюс 29 июля. Его вещи и документы остались в отеле.