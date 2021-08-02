 

Бывшие инженеры SpaceX работают над первым коммерческим электрокатером

02.08.2021, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Arc Boat объявила, что привлекла $4,25 млн в виде начального финансирования для начала работ над семиметровым катером с 475 лошадиными силами. 

Первые лодки хотят выпустить для продажи до конца 2021 года. Исполнительный директор компании Митч Ли рассказал, что хотел построить электрические лодки из-за того воздействия, которое обычные лодки с бензиновым или дизельным двигателем оказывают на окружающую среду. Электрокатеры же не выбрасывают углекислый газ в атмосферу, не загрязняют воду и не влекут шумовое загрязнение. 

Сейчас лодки доступны для предзаказа, их цена – $300 тыс. Катер рассчитан на 10 человек и сможет разгоняться до 64 км/ч. Время работы без подзарядки – 3–5 часов.

Ли отметил, что такая высокая цена на катера в основном связана с затратами на разработку технологии. В будущем, по его словам, будут доступны более дешевые версии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

14.12 / В Минске силовики разогнали “Марш мудрости” пенсионеров, есть задержанные

04.12 / 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования на COVID-19 и обязательную изоляцию больных – опрос

09.11 / Баку объявил о взятии под контроль более 20 сел в Карабахе

07.08 / В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

27.07 / В Москве двое мужчин госпитализированы после удара молнии

17.02 / СНБО может обсудить санкции против бизнес-структур, связанных с Медведчуком – СМИ

02.12 / Чубайса уволят с поста главы “Роснано”

18.07 / В Ровенской области впервые на торгах продали лицензии на добычу янтаря

13.07 / CNN – регуляторы США нашли у вакцины от Johnson & Johnson острое неврологическое осложнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика