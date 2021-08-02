“По ходу, меня подрежут и закопают в лесу”. Полякова перед камерами дважды поцеловалась в губы с Максом Барских

Полякова неожиданно появилась в кадре в тот момент, когда Барских давал интервью перед своим выступлением. Обняв артиста за шею, певица поцеловала его в губы и собралась уходить, но Барских остановил ее и повторил поцелуй уже по собственной инициативе.

“По ходу, меня подрежут и закопают в лесу. Муж Оли”, – прокомментировал происходящее Макс Барских после того, как Полякова ушла.

Скриншот: Світське життя / YouTube

Поцелуя Поляковой с Барских можно посмотреть на видео, начиная с 34.00 минуты.

ВИДЕОВидео: Cвітське життя / YouTube

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем. Вместе с мужем Вадимом артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на украинском “Новом канале”.

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