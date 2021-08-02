Расстрелы на Майдане. Суд разрешил заочное расследование дела против Януковича

Расследование будут проводить по делу о расстрелах на Майдане, а именно по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года в центральной части города Киева.

“Поскольку бывший президент пока скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора – в РФ, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие”, – сообщили в ГБР.

По данным следствия, Янукович совместно с бывшими главами СБУ и министром внутренних дел не позднее февраля 2014 разрешил правоохранителям применять военную технику, огнестрельное оружие для силового противодействия и разгона активистов.

“Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части. Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам”, – сообщили в ГБР.

Контекст:

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

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