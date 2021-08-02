 

Белорусская спортсменка Тимановская попросила Польшу о политическом убежище

02.08.2021, 11:02, Новости дня
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Об этом представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал “Настоящему времени” 2 августа. 

“Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека – оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры”, – сказал он. 

Опейкин рассказал, что Тимановская боялась возвращаться в Минск, так как ее показали в “разносных сюжетах” пропагандистских каналов. 

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. 

“Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно”, – объясняла Тимановская. Она заявила, что намерена просить убежище, в какой именно стране – еще думает. По словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

“Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м, готова ли я? Все решили сделать за моей спиной, я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор”, – объясняла она свою реакцию.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь. 

Эту ночь она провела в аэропорту, в МОК потребовали объяснений от Беларуси и допускают введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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