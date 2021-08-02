 

Названа стоимость новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds 2

02.08.2021, 11:00, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, производитель рекомендовал продавать в Европе новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2 по 150 евро. Это значит, что на территории РФ цена может составлять около 13 тысяч рублей.

Напомним, что в данном устройстве есть система активного шумоподавления, благодаря чему можно слушать музыку даже на самых шумных городских перекрестках.

Правда, эта система требует дополнительного расхода энергии, отмечают эксперты. Так, с функцией шумоподавления время автономной работы наушников составляет 20 часов, тогда как в обычном режиме – 29 часов. О том, когда продажа этой модели начнется на территории России, пока не сообщается.



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