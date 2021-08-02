Ученые рассказали, с каким цветом волос люди живут дольше

Ученые рассказали, люди с каким цветом волос обычно живут дольше. Авторами исследования стала группа специалистов из Дании, Швеции и Великобритании.

В рамках научной работы специалисты провели анализ данных 200 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что дольше живут светловолосые люди, поскольку они реже болеют. Существует предположение, что это связано с более поздним периодом полового созревания.

Гены, отвечающие за цвет волос и кожного покрова, связаны с теми структурными элементами, которые регулируют время наступления полового созревания. Все процессы осуществляются через гипофиз. Он играет ключевую в роль в функционировании половой системы.

Если гормональная перестройка происходит позже, чем у остальных, это приводит к замедленному старению. У людей снижается риск наступления опасных патологий, в том числе, инсульта и инфаркта.

Источник: magadanmedia.ru