Bild – кандидат в канцлеры ФРГ от зелёных намерена бороться за гендерную нейтральность в языке

Язык может и разъединять, поэтому в его употреблении следует проявлять вежливость, пишет Bild, ссылаясь на заявление кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бербок. По словам Бербок, в случае победы на выборах она позаботится о внедрении в язык гендерно-нейтральных норм.



Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии зелёных Анналена Бербок в случае своей победы на выборах намерена позаботиться о гендерно-нейтральном языке, пишет Bild. «Я хочу проводить политику для всех граждан — а это подразумевает, что я должна обращаться ко всем, а не просто иметь всех в виду», — приводит издание слова Бербок.

По мнению политика, вопрос языка требует значительного внимания. «Язык может и разъединять», — подчеркнула Бербок. По её словам, в данном аспекте требуется больше уважения: «Если я знаю, что какие-то определения оскорбляют неких отдельных людей или отдельные группы, то надо попытаться из уважения выразить эти вещи как-то по-другому».

Издание напоминает, что Бербок сама недавно извинялась за использование в интервью расистского термина. При этом политик не считает, что какие-то выражения следует запретить: «свобода означает возможность думать, говорить и мечтать о чём угодно».

Кроме того, Бербок признала свои ошибки в ходе предвыборной кампании — в частности, связанные с плагиатом в её книге, пишет Bild. «Я не всё сделала правильно, и это причиняет мне боль», — заявила лидер зелёных.