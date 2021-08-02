 

Bild – кандидат в канцлеры ФРГ от зелёных намерена бороться за гендерную нейтральность в языке

02.08.2021, 10:56, Новости дня
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Язык может и разъединять, поэтому в его употреблении следует проявлять вежливость, пишет Bild, ссылаясь на заявление кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бербок. По словам Бербок, в случае победы на выборах она позаботится о внедрении в язык гендерно-нейтральных норм.


Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии зелёных Анналена Бербок в случае своей победы на выборах намерена позаботиться о гендерно-нейтральном языке, пишет Bild. «Я хочу проводить политику для всех граждан — а это подразумевает, что я должна обращаться ко всем, а не просто иметь всех в виду», — приводит издание слова Бербок.

По мнению политика, вопрос языка требует значительного внимания. «Язык может и разъединять», — подчеркнула Бербок. По её словам, в данном аспекте требуется больше уважения: «Если я знаю, что какие-то определения оскорбляют неких отдельных людей или отдельные группы, то надо попытаться из уважения выразить эти вещи как-то по-другому».

Издание напоминает, что Бербок сама недавно извинялась за использование в интервью расистского термина. При этом политик не считает, что какие-то выражения следует запретить: «свобода означает возможность думать, говорить и мечтать о чём угодно».

Кроме того, Бербок признала свои ошибки в ходе предвыборной кампании — в частности, связанные с плагиатом в её книге, пишет Bild. «Я не всё сделала правильно, и это причиняет мне боль», — заявила лидер зелёных. 



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