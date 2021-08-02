France 2 – во Франции «кабаре-бригады» следят за соблюдением антиковидных правил в ночных клубах

Во всех ночных заведениях Франции должны соблюдать введённые правительством правила по борьбе с распространением COVID-19: персонал обязан носить маски, а посетители — иметь действующие санитарные пропуска. Выполнение этих предписаний проверяют специальные «кабаре-бригады», которые патрулируют улицы по ночам и выписывают штрафы, передаёт France 2.

Ночью по улицам Парижа разгуливают сотрудники бригады по пресечению сутенёрства. Они являются членами организации, которую прозвали «кабаре-бригада». В её работу входит контроль за соблюдением норм в ночных заведениях.

ЧЛЕН БРИГАДЫ: Мы можем войти, чтобы проверить…

УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛУБА: Да-да, конечно.

ЧЛЕН БРИГАДЫ: Обойти несколько клиентов внутри.

Проверка числа разрешённых клиентов, обязательное наличие масок для персонала, действующий санитарный пропуск для любителей тусовок: патруль тщательно изучает каждую деталь. В этом заведении ничего незаконного, но в месте чуть подальше бригада выясняет, что персонал не носит маски.

ЧЛЕН БРИГАДЫ: Ношение масок является частью обязательных мер.

АНТУАН БУРАШО, менеджер ночного клуба Bowie Odysée: Понятно, я не знал.

ЧЛЕН БРИГАДЫ: Это даёт основание для официального предупреждения.

АНТУАН БУРАШО: Нет, но послушайте, это совсем не станет проблемой. Мы должны их заставить проходить тестирование или необязательно?

ЧЛЕН БРИГАДЫ: Пока только ношение маски. Пока им необязательно иметь санитарный пропуск.

АНТУАН БУРАШО: Здесь у нас небольшое нарушение одного из правил, которое мы упустили. Нам о нём вежливо напомнили, и мы обратим на это внимание.

Наказание за такое нарушение — 1500 евро.

В 300 километрах в Дижоне со стороны клиентов более-менее соблюдается правило об обязательном предоставлении санитарного пропуска.

МОЛОДОЙ ФРАНЦУЗ: Проходить тестирование каждые два дня — через какое-то время это надоедает.

ВТОРОЙ МОЛОДОЙ ФРАНЦУЗ: Жаль. Мы всего лишь хотим повеселиться.

Тем, у кого нет QR-кода, не надо впадать в панику: установленная по случаю палатка позволяет им пройти тест на антитела. Результат будет известен через 15 минут.

ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ФРАНЦУЗ: Если бы нельзя было сдавать тест, вечер бы закончился.

МОЛОДАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Не нужно записываться, так что это удобно. К тому же не так много народу.

Сегодня вечером сотня человек получила отрицательный результат теста и получила свой заветный пароль, чтобы присоединиться к другим на танцполе.

Дата выхода в эфир 01 августа 2021 года.