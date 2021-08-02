France 3 – круизным лайнерам наконец запретили заходить в центр Венеции

Спустя долгие годы борьбы экоактивистов в Венеции вступил в силу закон, запрещающий крупным кораблям проходить близко от площади Святого Марка, рассказывает France 3. Последней каплей стала угроза ЮНЕСКО исключить город из списка Всемирного наследия как один из объектов, сильно пострадавших от последствий массового туризма.

Начиная с сегодняшнего дня вы больше не увидите эти огромные корабли на причале в Венеции. Плавучие многоэтажки теперь должны становиться на якорь в промышленном порту Маргера в 10 километрах от города.

Защитники окружающей среды винят волны от этих круизных лайнеров в разрушении Венеции и её лагуны. На протяжении долгих лет различные организации выступали против их присутствия в городе. Для них это решение стало победой.

МАТТЕО СЕККИ, председатель ассоциации Venessia.com: Венеция с энтузиазмом восприняла эту новость. Мы надеемся, что этот раз будет удачным, потому что нам не впервые говорят, что большие корабли больше не будут заходить в бассейн площади Святого Марка.

Конфликт осложняется тем, что ассоциациям противостоят существенные экономические интересы. Ежегодно круизный туризм в Венеции в среднем создаёт 5 тысяч рабочих мест и приносит 400 миллионов евро дохода для города. В конце концов принятию решения способствовала ЮНЕСКО, которая в июне выпустила доклад, где угрожала включить Венецию в список объектов под угрозой.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ДОКЛАДА ЮНЕСКО, июнь 2021 года: Продолжающееся ухудшение последствий человеческого вмешательства в сочетании с изменением климата в хрупкой экосистеме лагуны угрожают привести к необратимым изменениям.

Правительство Италии узаконило этот запрет июльским декретом. Теперь по венецианским каналам могут проплывать только корабли, на борту которых меньше 200 пассажиров.

Дата выхода в эфир 01 августа 2021 года.