 

В Москве объявлен “оранжевый” уровень погодной опасности из-за аномальной жары

02.08.2021, 10:52, Разное
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Метеорологи объявили повышенный, “оранжевый” уровень погодной опасности в столичном регионе. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.

В Москву и Московскую область снова возвращается аномальная жара: местами воздух прогреется до 30 градусов тепла. Но на сей раз это будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, до 21:00 вечера в регионе могут пройти грозы. Жителям рекомендуют держаться подальше от слабо укреплённых конструкций, сообщает телеканал “360”.



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