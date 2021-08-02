В Афганистане прояснили позицию по поводу охраны Турцией аэропорта в Кабуле

Руководство Афганистана не выступает против охраны международного аэропорта Кабула турецкой стороной после вывода войск США, сообщил старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари.

Турция предложила США такой вариант, чтобы «получить какие-то преференции», отметил Шинвари РИА «Новости».

«Но согласие от афганской стороны в этом вопросе является одним из условий. Правительство Афганистана в этом вопросе с Турцией не имеет никаких проблем», – указал он.

Также Шинвари отметил, что мирный процесс до сих пор был «очень затянут», и он ожидает сложности и в дальнейшем.

«Трудности будут. Если страны региона и те, кто далеко от него, не придут к единому пониманию, то я думаю, что этот процесс будет очень долгим», – сказал он.

Эта война также затрагивает и другие страны, «она испепеляет других». «Также мир в Афганистане не в руках самих афганцев», – заключил Шинвари.

В конце июля президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку.

Ранее представитель «Талибана» (движение запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем талибов. При этом радикальное движение опровергло требование отставки главы Афганистана.