 

В Афганистане прояснили позицию по поводу охраны Турцией аэропорта в Кабуле

02.08.2021, 10:16, Новости дня
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Руководство Афганистана не выступает против охраны международного аэропорта Кабула турецкой стороной после вывода войск США, сообщил старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари.

Турция предложила США такой вариант, чтобы «получить какие-то преференции», отметил Шинвари РИА «Новости».

«Но согласие от афганской стороны в этом вопросе является одним из условий. Правительство Афганистана в этом вопросе с Турцией не имеет никаких проблем», – указал он.

Также Шинвари отметил, что мирный процесс до сих пор был «очень затянут», и он ожидает сложности и в дальнейшем.

«Трудности будут. Если страны региона и те, кто далеко от него, не придут к единому пониманию, то я думаю, что этот процесс будет очень долгим», – сказал он.

Эта война также затрагивает и другие страны, «она испепеляет других». «Также мир в Афганистане не в руках самих афганцев», – заключил Шинвари.

В конце июля президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку.

Ранее представитель «Талибана» (движение запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем талибов. При этом радикальное движение опровергло требование отставки главы Афганистана.



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