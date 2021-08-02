Минтруд назвал число заявлений по выплатам малообеспеченным беременным

Около 304 тыс. малообеспеченных беременных женщин подали заявки в Пенсионный фонд для получения новой социальной меры поддержки, сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Заявлений одиноких малообеспеченных родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, – почти 1,6 млн, приводит слова Баталиной сайт «Единой России».

«Подать документы можно на портале Госуслуг и офлайн – в отделениях Пенсионного фонда, дополнительные документы в подавляющем большинстве случаев собираться не потребуется. Нуждаемость подтверждается за счет электронного взаимодействия между ведомствами», – добавила она.

Она также напомнила, что по поручению президента Владимира Путина со 2 августа начинается перечисление выплат на школьников в размере 10 тыс. рублей. Ожидается, что их получат более 20 млн детей.

«Таким образом, будет обеспечена поддержка семей с детьми при подготовке к новому учебному году. В сочетании с мерами, которые ранее предложила фракция «Единая Россия» – это серьезное подспорье», – заключила Ольга Баталина.

Напомним, в ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после послания подготовила фракция «Единой России». 19 мая закон был принят в третьем чтении. 26 мая его подписал глава государства.