Медики назвали способные продлить жизнь на пять лет продукты

Медики назвали продукты, употребление которых может продлить жизнь на пять лет. По их словам, важное значение в данном вопросе имеет правильное питание.

В улучшении качества жизни человека большую роль играет потребление жирных кислот омега-3. Продукты с их содержанием благоприятно влияют на здоровье сердца и всего организма в целом, за счет них уменьшается количество воспалительных процессов. Считается, что люди, у которых в крови много омега-3, могут прожить дольше, чем другие. К такому выводу исследователи пришли после изучения показателей здоровья двух тысяч человек возрастом старше 65 лет.

По факту исследователи выявили, что уровень омега-3 может считать таким же фактором, воздействующим на долголетие, как употребление алкоголя и курение. Преимуществом продуктов с данным элементом является уменьшение воспаления. В рацион рекомендуется включить лосось, тунец, палтус, макрель, семена чиа качественный темный шоколад.

Медики напомнили, что потребляемая еда может вредить здоровью или же идти на пользу. В вопросе увеличения продолжительности жизни важно не забывать о достаточной физической активности.

Источник: vesiskitim.ru