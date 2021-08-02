Ольга Бузова вставила отцу зубы за миллион рублей

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова вставила отцу зубы за миллион рублей. Игорь Бузов пережил операцию, благодаря которой теперь может ослепить сияющей улыбкой. Импланты ему вставили в элитной московской клинике.

Ольга Бузова целый месяц не виделась с родственниками, поскольку находилась в Африке на съемках нового проекта для телеканала ТНТ. На площадке реалити-шоу она работала вместе с Михаилом Галустяном. Отец ведущей несколько лет стеснялся улыбаться, поскольку присутствовала проблема с зубами. Об этом теледиве не раз говорили поклонники, но она заявляла, что все данные вопросы решаются.

Зубы отца Бузовой обошлись артистке в миллион рублей. За помощью певица обратилась к проверенному специалисту в Москве. Отец и мать Ольги Бузовой находятся в разводе. Однако они оба присутствуют в жизни дочери. Часто их просят дать интервью или же прокомментировать ту или иную новость о звездной наследнице.

Родители поддерживают Ольгу Бузову во всем. Когда ведущая рассталась с рэпером Давой, ее отец не смог промолчать. Он требовал от блогера объяснений по поводу того, почему тот некрасиво поступил.

Напомним, что отец Бузовой является коренным петербуржцем. Много лет он был военнослужащим, а потом попробовал себя реализовать в строительном бизнесе. Сейчас Игорь Бузов живет в Москве.

Источник: www.starhit.ru