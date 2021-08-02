 

Собянин: пандемия коронавируса обошлась экономике Москвы более чем в 600 миллиардов рублей

02.08.2021, 9:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Сергея Собянина, из-за пандемии коронавируса Москва недополучила 200-250 миллиардов рублей доходов в 2020-м. Также за полтора года власти столицы потратили примерно 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь предпринимателям. То есть пандемия обошлась городу более чем в 600 миллиардов.

При этом Собянин считает, что коронавирус повлиял на экономику Москвы в меньшей степени. По мнению мэра столицы, для всех эта тема означает другой режим работы, иную психологическую обстановку и отношение ко многим привычным вещам. “Вообще мир изменился”, – отметил градоначальник.

Также Собянин рассказал, что в эти времена власти ощущают негатив со стороны граждан, ведь что бы они ни сделали, будут не правы. Мол, одни считают, что в городе вводится недостаточно ограничений для борьбы с распространением коронавируса, а другие уверены – власти действуют слишком жестко.

“Мы должны с одной стороны, защитить здоровье и жизни людей. А с другой стороны, спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан”, – сказал мэр.

Собянин считает, что Москве удалось найти оптимальную модель борьбы с коронавирусом. Градоначальник доволен тем, как столица проходит это испытание.

Ранее Сергей Собянин объяснил логику введения и отмены ограничительных мер из-за коронавируса. По словам мэра Москвы, решающим фактором в такие моменты становится уровень заполненности больничных коек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Мужская бисексуальность доказана учёными из США и Великобритании

02.08 / “Заряд энергии”: Регина Тодоренко продемонстрировала видео танцующего сына

21.04 / Хозяева лондонского “Поля чудес” решили что пора собирать “урожай”

24.12 / Володин: Необходимость внесения поправок в Конституцию доказала сама жизнь

02.11 / Тайна «Родезийского черепа» или «огнестрел» возрастом 300 тысяч лет

29.04 / Рыбья кость застряла в мышцах шеи – клинический случай

27.06 / Помогать партнеру незаметно: примеры невидимой поддержки, которая необходима

26.06 / В московском метро на пути упал пассажир

21.08 / Депутат Госдумы: Лукашенко потерял доверие Путина

18.01 / Лавров «о глубочайшем кризиса» либеральной модели развития

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика