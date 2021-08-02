 

Собянин рассказал о взаимодействии городских служб и бизнеса во время пандемии

02.08.2021, 9:58, Разное
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Сергей Собянин доволен тем, как Москва проходит испытание пандемией коронавируса. В том, что столица быстро реагирует на ухудшение ситуации, заслуга не только здравоохранения, но и всех городских служб, считает градоначальник. “Все комплексы проходят испытание достойно”, – подчеркнул он.

Мэр оценил систему капитального ремонта и строительный комплекс, без которых за месяц невозможно было бы перепрофилировать больницы и построить новые медучреждения. Также, по его мнению, если бы в городе не было экономического комплекса, невозможно было бы обеспечить огромные закупки санитарных масок, халатов и прочего.

Кроме того, Собянин отметил, что городские службы и бизнес взаимодействовали для борьбы с распространением коронавирусной инфекции без проблем. “Я не помню, чтобы кто-то отказал. По нашей просьбе отправляли самолеты, сами привозили все, что нужно, со всего света”, – рассказал мэр столицы.

Ранее “Дни.ру” писали, что Сергей Собянин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на экономику Москвы. По словам градоначальника, за полтора года столица лишилась 600 миллиардов рублей. 350 миллиардов было потрачено на борьбу с ковидом, уточнил мэр.



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