“А умственное развитие обсуждать будем?” Волочкова возмутилась, что в сети обсуждают ее голую попу

“Ну, как мне передали, попу мою многие обсудили. Других-то проблем нет. Ну, давайте стройность моих ног обсудим. Я в форме? Решила отдых продлить и дом тут купить. Астраханские квартиры продающиеся меняю на виллу в Греции”, – написала 45-летняя балерина, несколько дней отдыхающая на вилле друзей в Греции.

За несколько часов пост Волочковой набрал больше 10,5 тыс. лайков и свыше 500 комментариев.

“А вы не для этого выставляли, чтоб обсуждали?” – удивилась oksanka.litovchenko.89.

“Я думал, цель ее страницы – веселить людей, а тут еще обсуждать надо”, – написал 2m_max.

“А умственное развитие обсуждать будем?” – поинтересовалась repnikova576.

“Вид спереди получше…” – заметил valeriyl1691.

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Ранее Волочкова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором сфотографирована со спины. “Вид сзади. Кое-кто запечатлел”, – подписала артистка снимок.

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Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

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