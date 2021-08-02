 

В Израиле родилась девочка с близнецом в желудке

02.08.2021, 9:14, Новости дня
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Проверки и УЗИ на поздних сроках беременности уже определили, что живот девочки увеличился. А после естественных родов врачи тщательно осмотрели ее и подтвердили, что внутри новорожденной что-то есть.

Ей немедленно провели ряд дополнительных обследований, включая УЗИ и рентген. Директор по неонатологии медцентра Ассута врач Омер Глобус заявил, что медики были удивлены, обнаружив в желудке девочки эмбрион.

Команда ведущих специалистов медицинского центра провела операцию, в результате которой из живота ребенка были удалены два образования. Врачи говорят, что эти останки были не полностью сформированным эмбрионом, а скорее эмбрионом, который развился лишь частично. Медики смогли разглядеть в них некоторые кости и сердце.

По словам Глобуса, операция прошла успешно, и ожидается, что девочка полностью выздоровеет. И девочку, и ее мать, у которой есть еще трое детей, уже отправили домой.

Глобус сказал, что существует ряд теорий относительно того, как возникают такие случаи. Одна из них заключается в том, что беременность начинается как двойня, но затем один из эмбрионов поглощается другим.

Подобный случай – весьма редкое явление, которое случается примерно один раз на каждые 500 тыс. рождений, говорят медики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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