“Уже родила, что ли?” Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей

Семья запечатлена сидящей в салоне открытого мини-транспорта, за рулем которого находится Горбунов.

“Море морем, а на обед по расписанию!” – написал он.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Уже родила, что ли?” – спросила подписчица ro_se21ro_se.

“Когда муж может получить за выставленное без согласия фото”, – написала chasovitinaelmira.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

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