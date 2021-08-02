 

В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 38 тыс. человек

02.08.2021, 9:14, Новости дня
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Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала в Facebook.

“С начала прививочной кампании вакцинировано 3 599 169 человек, из них получили одну дозу – 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 033 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 632 783 прививки”, – говорится в сообщении. 

Больше всего прививок – и за последние сутки и с начала кампании – сделали в Киеве (5430 и 849 361 соответственно), проинформировал специализированный портал Минздрава. 

Пресс-служба ведомства уточнила, что чаще всего вчера вакцинировали препаратом Moderna – 16 640 доз. 10 672 украинца получили прививку вакциной Sinovac, 10 116 – Pfizer, 652 – AstraZeneca. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1912056842290745

 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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