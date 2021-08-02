В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 38 тыс. человек

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала в Facebook.

“С начала прививочной кампании вакцинировано 3 599 169 человек, из них получили одну дозу – 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 033 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 632 783 прививки”, – говорится в сообщении.

Больше всего прививок – и за последние сутки и с начала кампании – сделали в Киеве (5430 и 849 361 соответственно), проинформировал специализированный портал Минздрава.

Пресс-служба ведомства уточнила, что чаще всего вчера вакцинировали препаратом Moderna – 16 640 доз. 10 672 украинца получили прививку вакциной Sinovac, 10 116 – Pfizer, 652 – AstraZeneca.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1912056842290745

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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