 

“Удачи в объяснении этих фотографий, Джек!” Мужа принцессы Евгении засняли с полуобнаженными женщинами

02.08.2021, 9:14, Новости дня
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Издание опубликовало несколько фотографий, на которых 35-летний бизнесмен загорает, пьет вино, общается и обнимается с девушками, одна из которых топлесс, на катере вблизи итальянского острова Капри. При этом, подчеркивается в статье, супруга Бруксбэнка осталась в Англии с пятимесячным сыном.

По данным издания, среди спутниц супруга принцессы были Рэйчел Залис, бывший редактор журнала Glamour. Сейчас она является директором Casamigos — компании по производству текилы, основанной актером Джорджем Клуни. Бруксбэнк является официальным представителем этого брэнда.

На морской прогулке, говорится в статье, были также итальянские модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини.

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Контекст:

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.

В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца, которого назвали Августом Филиппом Хоуком.

Новорожденный стал девятым правнуком для Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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