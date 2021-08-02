 

Осуждённых по статье УК за мошенничество привлекут к работе на выборах в Госдуму

02.08.2021, 9:11, Разное
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ЦИК совместно с ФСИН разрабатывают законопроект, который позволит привлечь осуждённых по статье 159 УК РФ «Мошенничество» к работе в участковые и территориальные избирательные комиссии.

Осуждённых за мошенничество привлекут к работе на выборах– Трёхдневное голосование требует больших сил, средств и привлечения большого числа квалифицированных кадров. В учреждениях ФСИН как раз такие специалисты есть: с опытом и нужными навыками, – прокомментировала инициативу председатель ЦИК Элла Памфилова.

В законе уточняется, что добросовестная работа заключённых выборах может послужить для них стимулом для досрочного выхода на свободу, а некачественная усугубить их положение. Качество работы будет проверять лично глава Центризбиркома и делегированные ей помощники в регионах. Также для заключённых, успешно выполнивших поставленные задачи, предусмотрят и ряд других привилегий. В частности, для них могут снять запрет занимать должности в органах власти или позволят вернуть в собственность часть конфискованного имущества.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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