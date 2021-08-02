Полина Гагарина впервые высказалась о разводах

Полина Гагарина впервые решила высказаться о своих разводах. Артистка дважды состояла в браке, но оба они не продлились долго. Эта тема была затронута в рамках очередного интервью.

Зимой прошлого года Полина Гагарина официально развелась с глянцевым фотографом Дмитрием Исхаковым. О причинах расставания с ним артистка предпочитает не говорить. Она решила порассуждать на тему, почему могут разрушаться отношения. Певица рассказала, в каких случаях необходимо расставаться со второй половиной. Очевидно, что советы она дала, исходя из личного опыта.

По словам Гагариной, ошибки свойственно совершать всем. Когда полностью пропадают уважение и любовь, отношения сложно спасти. Певица считает, что ни в коем случае не нужно терпеть. Если в каких-то семьях присутствует насилие, то об этом необходимо говорить. Уходить в таком случае нужно, не считая количество общих детей. У человека есть всего одна жизнь, которую необходимо проживать максимально хорошо.

Напомним, что с Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина находилась в браке шесть лет. В звездной семье родилась дочь Мия, лицо которой артистка скрывает. Экс-супруг артистки часто видится с наследницей. Также у Гагариной есть сын Андрей от первого брака с Петром Кисловым. Певица находится в нормальных отношениях с фотографом. Она заявила, что развод прошел тихо и спокойно.

Источник: www.youtube.com