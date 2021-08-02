Дмитрий Тарасов назвал имя будущего сына

Футболист Дмитрий Тарасов в социальной сети Instagram рассекретил имя будущего сына. Он заявил, что жена хочет назвать наследника Артуром.

В скором времени Дмитрий Тарасов станет отцом в четвертый раз. Долгожданного наследника ему подарит третья по счету супруга Анастасия Костенко. Пополнение в звездной семье произойдет через 3-4 месяца. В социальных сетях футболист раскрыл предполагаемое имя будущего сына. Он заявил, что Анастасия Костенко выбрала имя Артур, однако поставил эмодзи в виде смеха со слезами. В связи с этим многие решили, что мальчика на самом деле будут звать по-другому.



Изображение взято с: Instagram @tarasov23

Напомним, что в семье растут дочери Милана и Ева. Первая недавно отметила свой третий день рождения. Маленькой Еве скоро исполнился полтора года. Костенко и Тарасов никогда не скрывали, что мечтают о детях-погодках. У футболиста от первого брака есть дочь Ангелина. В отношениях с Ольгой Бузовой у Тарасова не родились дети.

Источник: www.instagram.com