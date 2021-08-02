 

В России продажи гибких смартфонов выросли на 80% в 2021 году

02.08.2021, 9:10, Разное
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В 2021 году на рынке РФ на 80% увеличились продажи гибких смартфонов. Данные предоставлены за первые шесть месяцев. Всего россияне приобрели складных смартфонов на сумму 300 миллиардов рублей.
Как отметили в компании «М. Видео-Эльдорадо», всего удалось реализовать 13 миллионов гибких смартфонов. За последнее время пользователи в РФ проявили максимальный интерес к подобным устройствам. В среднем за девайс нужно заплатить 130 тысяч рублей. Наиболее популярными моделями считаются Samsung Galaxy ZFOLD2, Galaxy Z Flip, Motorola razr.

Эксперт Евгений Харитонов убежден, что в РФ рост продаж складных смартфонов наблюдается из-за наличия трех факторов. Первым из них он считает продолжительную стагнацию классических флагманов. Кроме того, складные смартфоны стали популярны из-за нерешительности компании Apple. Купертиновцы так и не выпустили подобный девайс с того момента, как он появился у Samsung. К тому же последние модели iPhone практически не изменялись. Покупатели боялись потратить деньги на новый девайс, но при этом не заметить никакой разницы с предыдущим.

За полтора года складные смартфоны трансформировались в полноценные флагманы, хотя раньше многие считали их экспериментальными и ненадежными. Современные модели такого типа поступают в коммерческую реализацию с мощной маркетинговой кампании, расширяется их ассортимент, поэтому у покупателя есть право выбора. В то же время пока данная ниша продолжает оставаться узкой.

Источник: rg.ru



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