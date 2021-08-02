 

Российским школьникам начали выплачивать по 10 тысяч рублей

02.08.2021, 9:04, Разное
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В начале июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ “О единовременной выплате семьям с детьми”, который предполагал выделение по 10 тысяч рублей на каждого российского школьника. В соответствии с документом президентскую программу поддержки планировалось реализовать в период с августа по декабрь текущего года.

Чуть позднее правительство России утвердило порядок выплат и назначило датой начала исполнения указа 16 августа. Однако главу государства это не устроило: Путин поручил начислять пособия уже со 2 августа, пишет Ura.ru.

Кабинет министров выделил на эти цели 204 миллиарда рублей. Согласно инициативе Путина, деньги могут получить родители, усыновители и опекуны всех детей в возрасте от шести до 18 лет. Средства также полагаются инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят школьную программу в интернатах и общеобразовательных учреждениях, сообщает 5-tv.ru.

Подать заявление на выплату можно как удалённо через сайт госуслуг или при личном обращении в отделение Пенсионного фонда России. При этом необходимо предоставить свидетельства о рождении детей, данные паспорта и СНИЛС родителей, опекунов и ребёнка. Приём заявлений на получение господдержки начался 15 июля и продлится до 1 ноября 2021 года, передаёт РИА ФАН.



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