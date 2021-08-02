«Беспрецедентный масштаб подмены анализов» – МОК расследует отсутствие допинга в пробах российских спортсменов

Международный олимпийский комитет проведёт расследование возможной подмены данных анализов российских спортсменов во время допинг-проб.

По мнению организаторов Олимпиады, отсутствие мельдония и других стимулирующих веществ в пробах россиян свидетельствует о небывалом масштабе подмены анализов и фальсификаций результатов тестов.

Для расследования инцидента будет создана чрезвычайная комиссия под председательством Григория Родченкова. На время расследования медали, ранее выигранные атлетами из России, будут заморожены, а вручение новых наград – приостановлено. Экспертизу о возможном содержании в анализах допинга и боевых отравляющих веществ проведут независимые военные лаборатории Бундесвера и лаборатория «Портон-Даун» в Солсбери, Великобритания.

В случае, если их выводы подтвердят подмену анализов, против России будут введены новые секторальные санкции, а сборная страны может быть отстранена от участия в соревнованиях на срок до 12 лет.

– В прошлый раз россияне выиграли вдвое меньше медалей, при этом стало известно, что они активно использовали мельдоний и другие препараты в качестве допинга. А в этот раз, вы только подумайте, пробы чистые! Это небывалый масштаб подделки, такого в истории ещё не было. Россию необходимо строго наказать за это. Для обсуждения инцидента будет созвана чрезвычайная комиссия, состоящая из тройки стран, наиболее ответственно подходящих к допинг-пробам, – заявил глава Олимпийского комитате Японии Ясухиро Ёси.

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