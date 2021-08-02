 

На Украине придумали требования к США из-за «Северного потока – 2»

02.08.2021, 8:28, Новости дня
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Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО, сообщил украинский политический эксперт Тарас Семенюк.

«Думаю, стратегически вопрос «Северного потока – 2» уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», – передает РИА «Новости» слова Семенюка.

По мнению эксперта, президенту Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.

«Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно», – выразил надежду он.

По словам эксперта, после запуска трубопровода якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны на данный момент «уже как использованный материал».

«Особый статус союзника вне НАТО – это хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединенным Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры», – добавил Семенюк.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.



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