В США решили возложить на Китай ответственность за COVID-19

Республиканцы из Палаты представителей США провели расследование возникновения коронавируса и пришли к выводу, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его «утечка».

Как информирует издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов, отчет республиканцев был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса.

«По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки (заболевания). Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии)», – передает РИА «Новости» заявление Маккола.

В отчете отмечается, что лаборатория проводила исследования «мутаций с приобретением функции», это делалось, согласно утверждениям Маккола, «в небезопасных условиях». Также исследователи предполагают, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, что говорится в других отчетах.

Кроме того, в отчете отмечается, что в Уханьском институте и лаборатории проводились ремонт и различные работы, когда велись исследования коронавирусов. Это происходило в месяцы перед появлением первых случаев COVID-19, говорится в сообщении.

Маккол в своих заявлениях призвал конгресс принять закон о санкциях в отношении ученых лаборатории в Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая, якобы мешавших борьбе с пандемией. Также он призвал комитет по иностранным делать вызвать в суд американского эксперта Питера Дасзака в связи с его «непоследовательными» и «заведомо неточными» утверждениями.

«Пришло время применить все инструменты, которые есть у правительства США и продолжить отыскивать всю правду о том, как появился этот вирус», – отметил Маккол.

Издание подчеркивает, что авторы исследования не говорят о том, что у них есть «неопровержимые улики», чтобы доказать свою правоту. Напротив, скорее они стремятся выработать законодательный ответ и возложить на Китай ответственность за вспышку вируса.

Ранее глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.

Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.