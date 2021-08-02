Выборы-2021: Миронов против спойлерства, а Жириновский предостерег Грудинина

Лидер эсеров Сергей Миронов предложил запретить кандидатам менять имена, отчества и фамилии как минимум за год до выборов. «Единая Россия» сообщила о наиболее востребованных направлениях народной программы, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерег Павла Грудинина от вступления в КПРФ.

Председатель партии «Справедливая РФ – За правду» Сергей Миронов считает необходимым запретить кандидатам в депутаты менять имя, фамилию и отчество как минимум за год до выборов. «Уже сейчас появляются люди, которые полностью меняют имя, фамилию и отчество, дублируя кандидатов с целью запутать электорат», – отметил политик.

В опросе по основным разделам народной программы «Единой России» за две недели приняли участие почти 1 млн человек, проголосовавших в основном за направления, связанные со здравоохранением, социальной поддержкой граждан и доступностью жилья.

В числе предлагаемых мер – предоставление льготного жилья многодетным семьям, увеличение размеров имеющихся выплат, расширение программы маткапитала. Кроме того, жители регионов предлагают ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, бесплатно выдавать пенсионерам лекарства и обеспечить их мобильной связью. Также предлагается создать дополнительные программы по диагностике и раннему выявлению заболеваний, и расширить спектр медицинских услуг в амбулаторных условиях.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал директору ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину не вступать в КПРФ. По словам политика, «это решение будет самым опасным шагом» в жизни Грудинина, и принесет ему «только несчастья». «Павел Николаевич, Навальный не послушал меня. Когда он только собирался из Германии в Россию, я ему сказал: «Алеша, не надо, тебе будет хуже». И вы видите, что ему стало хуже. Сейчас я вам говорю, не надо вступать никуда, как беспартийный вы лучше смотритесь. Надеюсь, вы прислушаетесь к моему пожеланию», – сказал Жириновский.

По мнению политолога Максима Григорьева, предлагаемый Мироновым запрет менять имя, фамилию и отчество как минимум за год до выборов не соответствует законодательству России. «Как можно заставить людей не менять фамилию? Это их право, – указал эксперт. – Другое дело, что против тех кандидатов, которые уверены в своих силах, методы спойлерства не действуют. Поэтому, на мой взгляд, Миронов зря беспокоится. Если у «Справедливой России» будут сильные кандидаты, это не нанесет ущерб партии».

Технология спойлерства существует давно, напомнила политтехнолог Алена Август. «Порой в бюллетене можно обнаружить Ивана Ивановича Иванова несколько раз. Людям, конечно, непонятно, кто из всех «Ивановых» именно тот, ради которого они пришли на избирательный участок. Помимо непонимания, люди испытывают негативные эмоции, поскольку им кажется, что над ними издеваются. В итоге они принимают решение не голосовать или портят бюллетень», – указала собеседница.

Кроме того, проблема спойлерства неоднократно обсуждалась экспертным сообществом на встречах с главой ЦИК Эллой Памфиловой. «Периодически такой запрос действительно возникает. Поэтому, полагаю, предложение Миронова можно рассмотреть, но не факт, что в нашей огромной стране среди кандидатов не найдутся полные тезки», – добавила Август.

Что касается формирования народной программы ЕР, то затронутые в ней проблемы мало отличаются от тех вопросов, которые звучат в ходе «Прямых линий» президентского и губернаторского уровней, указала политтехнолог. «Если бы эти проблемы можно было так просто решить – их бы уже давно решили. Я думаю, народная программа партии все же поможет урегулировать некоторые их них, особенно на локальном уровне», – отметила Август.

Между тем Жириновский продолжает активно критиковать КПРФ, сюда же можно отнести его совет Грудинину, считают эксперты. «Хотя Грудинин и был исключен из списка кандидатов КПРФ, Жириновский не оставляет попыток покритиковать конкурентов. Тем более Грудинин – это человек, которого легко критиковать», – подчеркнул Григорьев.

«Видимо, Владимир Вольфович чувствует себя эдаким «думским старцем», который всем раздает советы», – добавила Август. По ее словам, Жириновскому следует «меньше думать о Грудинине», и «больше о своих подопечных, иначе ЛДПР растеряет электорат».

«Зато для КПРФ эта история может принести дополнительные очки. У нас любят гонимых, у нас любят страдальцев. Коммунисты могут использовать это как козырь», – резюмировала политтехнолог.

Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.