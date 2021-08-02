“Будет маленькая футболистка”. Беременная жена капитана сборной Украины разрисовала живот под футбольный мяч
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За 10 часов пост набрал больше 72 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.
“Фотки нереально красивые”, – прокомментировала фотосессию __iraaa06.
“Прикольная задумка”, – написала zoot777.
“Очень мило и нежно”, – оставила комментарий на английском _.an_anyaa_.
“Будет маленькая футболистка”, – уверена 79_princess_49.
Ранее Зинченко и Седан раскрыли пол будущего ребенка.
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Контекст:
Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца.
Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она работала корреспондентом на телеканале “Футбол 1/2”.
Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.
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