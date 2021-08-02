Украинские каноисты Алтухов и Янчук вышли в полуфинал Олимпиады 2020

По итогам четвертьфинального заезда на дистанции 1000 м украинские спортсмены в каноэ-двойке финишировали вторыми. Их результат – 3.49.356, говорится на сайте Олимпиады.

Первыми преодолели дистанцию каноисты из Бразилии, их время – 6.48.611.

Полуфиналы состоятся во вторник, 3 августа.

Скриншот: olympics.com

“В первом заезде не все пошло по плану. Справа дует встречный ветер, поэтому лодка держать немного тяжело. Но завтра при любой погоде мы будем навязывать свою борьбу и показывать все, что можем”, – поделились впечатлениями от стартов наши гребцы.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4241397609273070

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

В Украины сейчас шесть олимпийских медалей: одна серебренная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе. В турнирной таблицей Украина находится на 58-м месте.

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