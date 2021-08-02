 

“Вы должны рассматривать ноги своей жены”. Никитюк затроллила мужчину, нагрубившего ей в комментариях

02.08.2021, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Здравствуйте. В эфире рубрика: у меня есть жена, двое детей, но все равно продолжаю рассматривать Лесю Никитюк. На этот раз в эту рубрику попадает мужчина, который под последним постом утверждает, что у меня не побриты ноги”, – сказала 33-летняя телеведущая.

Она посоветовала недовольному ее внешним видом пользователю рассматривать ноги своей жены.

“Мужчина, ну вы допускаете мысль в свою голову, что должны рассматривать ноги своей жены? Подойдите быстренько сейчас к ней, задерите ей юбку и рассматривайте… А я пойду пока ноги побрею, ха-ха-ха”, – пошутила Никитюк.

Кроме того, она пообещала заблокировать этого пользователя. “Думаю, ваша жена после этого будет ставить свечку во здравие Леси Никитюк”, – подчеркнула телеведущая.

фотогалерея
(1 из 5)


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram


Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в городе Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / В Украине за сутки COVID-19 обнаружили менее чем у 6 тыс. человек

16.02 / SZ – решением ФРГ закрыть границы недовольны не только соседние страны, но и немецкий бизнес

18.04 / “Просто заморозьте визы”. Экс-президент Эстонии предложил запретить въезд в Евросоюз всем россиянам

17.03 / Первый мэр Севастополя Семенов: Член подкомиссии по ЧФ РФ после оккупации мне сказал: “Отдал бы нам в 1994-м Севастополь, сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен”

09.01 / Под видом вакцины Pfizer в Украину ввозили сильнодействующие лекарства – СБУ

29.07 / Новый корабль-носитель «Калибров» заложили в Комсомольске-на-Амуре

04.08 / Трамп поздравил военнослужащих Береговой охраны с 230-й годовщиной ее создания

21.04 / Haval анонсировала новый кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка России

16.08 / Названы смертельно опасные продукты

04.02 / ОПЗЖ приняла резолюцию о начале импичмента Зеленскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика