 

Семимесячную внучку певицы Валерии назвали копией знаменитой бабушки

02.08.2021, 8:16, Разное
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Известная российская певица Валерия впервые крупным планом показала лицо внучки Селин. Вся звездная семья сейчас находится на отдыхе в Италии.
Валерия стала бабушкой 1 января нынешнего года. Вчера внучке певицы исполнилось семь месяцев. Несколько дней назад все звездное семейство отправилось в небольшой отпуск по Европе. Артистка не раз говорила, что маленькая Селин стала центром притяжения. Девочка растет в большой любви. На новом фото запечатлены Валерия, Иосиф Пригожин и малышка, ее лицо показано крупным планом.

Матерью девочки является Лиана Шульгина, жена младшего сына артистки. Валерия считает, что наследнику очень повезло с супругой. Она прекрасно выполняет роль жены и матери. Пара поженилась год назад, когда избранница Арсения Шульгина уже была беременна. Сын Валерии сразу же заявил, что самостоятельно оплатит мероприятие. Артистка и ее супруг Иосиф Пригожин присутствовали на свадьбе только в качестве гостей.



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