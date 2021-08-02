 

Рубль символически снизился к доллару и евро

02.08.2021, 7:34, Новости дня
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Рубль символически снижается к доллару и евро в первый торговый день августа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром понедельника растет на 3 копейки – до 73,19 рубля, курс евро поднимается также на 3 копейки, до 86,9 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,17% – до 74,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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