Рубль символически снизился к доллару и евро

Рубль символически снижается к доллару и евро в первый торговый день августа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром понедельника растет на 3 копейки – до 73,19 рубля, курс евро поднимается также на 3 копейки, до 86,9 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,17% – до 74,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».