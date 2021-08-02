Россия и Узбекистан начали военные учения на границе с Афганистаном

Совместные учения РФ и Узбекистана, в рамках которых страны отработают задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном, начались на горном полигоне Термез в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«В приветственном выступлении заместитель начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Николай Терещенко и заместитель министра обороны Республики Узбекистан по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также выразили уверенность в том, что совместное учение еще больше укрепит двустороннее российско-узбекское сотрудничество», – передает ТАСС сообщение ЦВО.

Там добавили, что РФ увеличила численность воинского контингента на совместных трехсторонних учениях, которые пройдут с 5 по 10 августа в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

«В соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина увеличена численность российского воинского контингента для участия в совместных учениях подразделений вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое – до 420 единиц возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего в совместных практических действиях от России, Узбекистана и Таджикистана будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны. При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.