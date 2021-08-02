 

Как влияет на здоровье детей пассивное курение марихуаны – исследование

02.08.2021, 7:28, Разное
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Ученые из Медицинской школы Уэйк Форест в Колорадо пишут, что влияние пассивного табакокурения на детей интенсивно изучается, однако данных о влиянии на них пассивного курения марихуаны практически нет. Есть исследования, посвященные воздействию марихуаны на подростков. И лишь одна научная работа касалась детей младшего возраста: она показала, что в крови некоторых маленьких пациентов, госпитализированных с бронхиолитом, были следы марихуаны.

Авторы нового исследования проверили, как связано пассивное курение марихуаны с проблемами, которые чаще встречаются у детей тех, кто курит табак. Они оценили, как часто дети попадают в больницу, болеют астмой, отитом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Ученые опросили почти 1500 родителей и опекунов детей младше 12 лет. В штате Колорадо, который охватывало исследование, разрешено как медицинское, так и рекреационное употребление марихуаны. Регулярно курили только марихуану или употребляли ее при помощи электронных сигарет 5,2% опрошенных, марихуану и табачные изделия – 14,3%, только табак – 5,4%.

Исследование показало, что дети людей, регулярно употребляющих марихуану, в течение последнего года перенесли в среднем 1,31 ОРВИ. В группе полностью некурящих дети за 12 месяцев болели ОРВИ в среднем 1,1 раза. Среди детей родителей, курящих табак показатели были примерно такими же.

В то же время, дети, родители и опекуны которых курили марихуану, не имели проблем, с которыми сталкивались дети курильщиков табака. Последние в течение года чаще посещали приемные отделения больниц, страдали от бронхиальной астмы и острого отита.

«Наши данные говорят, что у детей, которые подвержены вторичному курению марихуаны, может оказаться повышенным риск ОРВИ», – сказал Адам Джонсон (Adam Johnson), соавтор исследования.

Джонсон добавил, что это может иметь большое значение для здравоохранения. По его мнению, родители и опекуны должны быть проинформированы о потенциальном вреде пассивного курения марихуаны на здоровье детей.

Авторы работы указывают, что наблюдательный характер исследования не позволяет точно указать, являлось ли именно пассивное употребление марихуаны причиной увеличение роста ОРВИ у детей.



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