 

Витренко рассказал, какую сейчас получает зарплату в “Нафтогазі”, но не уточнил размер оклада Коболева

02.08.2021, 7:26, Новости дня
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Об этом он рассказал в интервью “Радіо Свобода”, вышедшем 31 июля. 

Витренко комментировал информацию о том, что члены правления НАК “Нафтогаз України” получили суммарно 610,1 млн грн вознаграждения за 2020 год. 

Он заявил, что это ответственность наблюдательного совета – “объяснить, за что он давал такие зарплаты и бонусы членам правления “Нафтогазу”, объяснить, почему вопреки ограничениям (тем же же ковидным) зарплаты членам правления были не уменьшены, а увеличены”.

Витренко не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что размер годового оклада его предшественника на должности главы правления “Нафтогазу” Андрея Коболева составлял 21 млн грн. 

“Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения… Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация”, – сказал Витренко. 

Контекст:

В феврале 2020 года “Українські новини” опубликовали копию контракта председателя НАК “Нафтогаз”. Из документа следует, что оклад Коболева составляет 1,041 млн грн в месяц, а выплата ежемесячных премий и других вознаграждений должна происходить согласно коллективному договору.

13 апреля Верховная Рада внесла изменения в госбюджет и на время карантина ограничила чиновникам зарплату. Согласно закону, с апреля 2020 года и до конца карантина заработная плата чиновников, депутатов, судей, прокуроров и сотрудников НБУ не должна превышать 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года, то есть 47 тыс. грн. После этого наблюдательный совет НАК поручил правлению компании ограничить заработную плату правления и вознаграждение членов набсовета.

В апреле Коболев сообщил, то получил 47 тыс. грн зарплаты. Еще в марте 2019-го тогдашний глава правления НАК говорил, что его зарплата по украинским меркам высокая – “более семи цифр до запятой”.

Витренко за первые шесть месяцев 2020 года задекларировал 285 млн грн зарплаты в “Нафтогазі”. В прошлом году он занимал должность исполнительного директора компании, завершил работу в НАК в середине июля. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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