Президент промоутерской компании посетовал на алкоголизм Александра Емельяненко

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02.08.2021, 6:40, Новости дня
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко «капитально пьет», сообщил президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Он не верит, что Емельяненко способен провести поединки против блогера Артема Тарасова, рэпера Джигана и чемпиона Fight Nights Владимира Минеева. В интервью Александру Лютикову Гаджиев заявил, что «ничего не будет», так как «Саня не в состоянии присутствовать в бойцовской индустрии в полном смысле этого слова». По его словам, Емельяненко «нормально капитально пьет», это «не развлечение – это у него болезнь».

Гаджиев не исключил, что можно «взять его за руку и довести до клетки», но «это как сидеть на пороховой бочке и ждать, когда она взорвется». Гаджиев считает, что Емельяненко – «хороший пацан, но ненадежный», он «абсолютно бессистемно относится к тренировочному процессу и реально может подвести», передает Sport24.

Напомним, Емельяненко пообещал «набить кукушку» Джигану. Джиган заявил, что его боксерский поединок против Емельяненко может пройти 4 ноября. Боец ММА не выступал с лета 2020 года, когда уступил россиянину Магомеду Исмаилову.



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