Дети увидели в карьере человекоподобное существо, убивающее диких животных

"Существо убивало животных очень странным образом, поедая внутренности и вырывая при этом позвоночные кости из тела. И оно жило там несколько лет, а потом исчезло так же внезапно, как и появилось."

Эта история была на днях опубликована на сайте известного американского исследователя загадочных существ Лона Стриклера.

Она была прислана ему по почте и позже Стриклер связался с ее автором, чтобы узнать подробности, а также выяснить расположение места, где все это случилось.

"В 1987 году, когда мне было 10 лет, мы переехали в новый дом и новый район на северо-востоке штата Теннесси. И вот однажды соседский мальчик, мой будущий лучший друг, я назову его Эндрю, пригласил меня к себе в гости с ночевкой.

Это была пятница где-то в начале декабря или около того, и в тот день выпал небольшой снег. Еще один мальчик, с которым мы оба дружили, жил на той же улице, что и я. Мы сначала поиграли в Nintendo, а потом немного поиграли в баскетбол, а потом нам стало скучно.

Эндрю спросил меня, хочу ли я пойти в место, которое он называл "Ямой". Я спросил: "Что это за место?" Он сказал "Следуй за мной". И вот мы прошли через задний двор его дома и вышли за ограду. И там неподалеку я увидел огромный заброшенный каменный карьер.

С того места, где мы стояли, он уходил круто вниз на глубину примерно 50 футов (15 метров), а когда вы спускаетесь на тот уровень (плато), то там дальше есть еще один крутой обрыв вниз и он простирается еще глубже, примерно на 80 фунтов до самого дна.

Мы спустились на плато и потом просто погуляли там и осматривали все вокруг, как вдруг мы все увидели ЭТО. Мы не знали, что это такое, мы потом просто называли это "сущностью" или "существом".

Оно взбиралось вверх по каменной стене, на которой мы ранее стояли, всего в 150 футах слева от нас. Похоже, оно был около 4-5 футов в высоту (рост невысокого человека) и было покрыто белым мехом, поэтому снег хорошо маскировал его.

Оно взобралось на эту стену, двигаясь как человек! А потом оно повернулось, чтобы посмотреть на нас, и мы тут же все помчались обратно по склону к дому Эндрю и ни разу не оглядывались!

Сразу после этого мне снились кошмары около двух недель и потом оказалось, что эта штука увечила и убивала местных кошек, собак, опоссумов и других животных. Мы даже видели в карьере останки оленей, которые слишком близко подошли к его логову. И это существо было так близко к нам в тот день, оно едва нас не поймало!

Оно убивало животных очень странным образом, поедая внутренности и вырывая при этом позвоночные кости из тела. И оно жило там несколько лет, а потом исчезло так же внезапно, как и появилось. И больше животных никто не убивал.

Это была Самая безумная и самая страшная вещь, с которой я когда-либо сталкивался за всю свою жизнь! Потом я искал и искал, что это могло быть?

За последнее время я стал больше разбираться в криптидах, но я так и не могу найти ничего похожего на него, кроме Собакочеловека, но я не думаю, что оно был достаточно высоким, чтобы быть Собакочеловеком. И оно бегало на четвереньках, а не ходило вертикально. Если у кого-то есть предложения, подскажите пожалуйста! Я был бы очень признателен!".

После общения с этим человеком Стриклер получил от него более подробную информацию об этом случае:

"Я никогда не видел его лица. В каком-то смысле мне хотелось бы, но в каком-то смысле я рад, что никогда не видел его лицо. Жалко, что тогда у нас не было смартфонов, как сейчас, иначе я мог бы попробовать сфотографировать его. Все, что я знаю, это то, что оно было покрыто мехом, и я считаю, что этот мех менял свой цвет в зависимости от сезона года.

Отец моего друга как-то сказал, что что-то гналось за ним по канаве одной летней ночью, и он сказал у этого существа были рога. Он прыгнул в свой грузовик и не выходил из него почти час, так сильно он был испуган. Мы думали, что он просто дурачит нас, но он поклялся Богу, что это правда. Так что может быть у того существа из карьера были какие-то рога на голове.

После этого я, мой друг Эндрю и тот третий мальчик решили снова пойти в карьер и исследовать самый низкий уровень. Вход туда был доступен с другой части нашей улицы. Раньше здесь была большая свалка с кучей мусора.

Когда вы спускаетесь туда, вы словно попадаете в другой мир. Тут все было так, словно вы оказались в доисторическом месте. Там можно было найти кучу необычных вещей и однажды мы натолкнулись на огромный панцирь черепахи, который был полностью обесцвечен. И там везде валялись поваленные деревья, через которые приходилось перелезать.

Так вот, мы спустились туда и некоторое время бродили там, пока не услышали странные пугающие звуки. Мы подумали: "Вот дерьмо. Давайте убегать отсюда!" Мы с Эндрю были худощавыми и быстрыми, но этот другой мальчик продолжал падать, перепрыгивая через упавшие деревья. И мы могли видеть эту тень или что-то темное, которое преследовало его, пытаясь поймать его.

У нас были с собой маленькие петарды и мы пытались кидать ими в то существо. Потом этот мальчик потерял ботинок и мы все время говорили ему бежать и забыть про этот проклятый ботинок!

Однажды мы гуляли там возле карьера и почуяли запах чего-то мертвого, а потом наткнулись на останки одной из кошек Эндрю. Она была разорвана на части и ее челюсть была выдрана, как и позвоночник. И соседские собаки постоянно пропадали. Все это было так странно!

Однажды мы сидели на уступе возле этого карьера. Мы просто сидели и болтали. Мы, вероятно, просидели там добрых 30-45 минут, и внезапно мы слышим то, что звучало как камни, скользящие под ногами. Это было похоже на то, что что-то пыталось подкрасться к нам, чтобы схватить нас, но потеряло хватку или опору и соскользнуло с уклона."

Позже Лон Стриклер выяснил, что вероятнее всего речь идет о заброшенном карьере, что находится рядом с городом Кингспорт в Теннесси.