Предметы двигаются сами, а на теле появляются синяки – священники не в силах изгнать нечистую силу

"Все началось с шума. Я подумала, что моя дочь уронила что-то на деревянный пол, но тут зеркало на стене начало трястись. Сюда больше не приезжает ни моя пожилая мама, ни даже соседи не заходят, а если они проходят мимо, то крестятся."

Жительница Ливерпуля, Великобритания, Лорна Макдональд жалуется на нападение призраков, которые оставляют синяки на ее теле и заставляют предметы перемещаться по комнате.

Предполагается, что проблема в том, что рядом с домом Макдональд проходит дорога с "темной сатанинской историей", но как решить эту проблему не знает ни сама женщина, ни ливерпульские священники, которые неоднократно приходили и "очищали" ее дом.

По словам Лорны, когда она обнаружила на своем теле синяки, взявшиеся внезапно и непонятно откуда, это стало "последней каплей" для ее 22-летней дочери и она переехала на другую квартиру. Однако сама Лорна по прежнему живет в этом доме с паранормальной активностью.

Известный ливерпульский исследователь паранормальных явлений Том Слемен рассказал журналистам, что вся территория вокруг дороги Саутбрук-роуд, где живет Лорна Макдональд, напичкана "темной активностью".

"Дорога Саутбрук-роуд получила свое название от реки Чайлдвалл-Брук, которая когда-то проходила через дорогу, на которой сейчас построены 34 дома, и дом Лорны, который якобы является логовом демона. Они расположены на земле, которая когда-то принадлежала Айви-Фарм, – это одно из печально известных местных точек, где когда-то в прошлом зловещая и группа оккультистов, известная как "Lily White Boys", проводила свои ритуалы у костра", – рассказал Слемен журналистам.

По словам Лорны Макдональд, аномалии в ее доме начались еще в 2014 году и именно тогда на нее напало нечто, что оставило на ее теле несколько синяков. Это очень напугало Лорну и ее дочь. Также дочь Лорны увидела некую "демоническую фигуру" на фотографии, сделанной в доме, а потом стала очевидцем того, как зеркала сами собой падали со стен.

Руководители католической архиепархии подтвердили, что они посетили этот двухквартирный дом, как и другие местные священники, чтобы проанализировать его на предмет наличия каких-либо признаков сверхъестественного присутствия.

"Все началось с шума. Я подумала, что моя дочь уронила что-то на деревянный пол, но тут зеркало на стене начало трястись. Сюда больше не приезжает ни моя пожилая мама, ни даже соседи не заходят, а если они проходят мимо, то крестятся.

Однажды я спросила одного, почему он не заходит в гости, а он сказал, что зайдет лишь если там внутри будет священник, потому что он был слишком напуган, чтобы входить в этот дом один", – рассказывает Лорна Макдональд.

Священник из местной церкви посетил дом и благословил его, а также произнес "очищающие" молитвы, в которые, по словам миссис Макдональд, входила фраза: "Я требую, чтобы ты оставил свою привязанность к Лорне и преклонил колени у ног Господа, иди в то место, которое Бог предусмотрел для тебя".

Однако это не возымело никакого эффекта, и наоборот, похоже разозлило обитающую тут нечисть, потому что вскоре после этого, когда священник все еще был в доме, небольшая статуя Будды внезапно поднялась с полки и пролетела через комнату.

По словам Тома Слемена, дело не сколько в посиделках оккультистов возле костра, которые тут проводились много лет назад, но в ритуальных убийствах, которые были ими совершены.

"У меня есть папка, заполненная рассказами о так называемых "подлунных убийствах", которые включают в себя оккультное убийство Кнотти Эша 1961 года и убийство Морин Даттон, а также многие другие странные происшествия, происходящие в этом районе с 16 века до наших дней. Так что, может быть, активность в доме Лорны – всего лишь последнее проявление этой древней сверхъестественной угрозы?", – задается вопросами Том Слемен.