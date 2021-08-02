НЛО образовали треугольник возле Луны

Один из жителей Нью-Йорка (США), 25 июля 2021 года запечатлел флот НЛО, который возник на фоне лунного диска.

Данное видео прокомментировал известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг. Он назвал этот видеоролик потрясающим и считает, что группа светящихся НЛО на самом деле не находится близко к естественному спутнику. Хотя создается впечатление, что загадочные объекты находятся перед ним.

На видео группа ярких НЛО плавно образует треугольник, и очевидец предполагает, что тем самым они пытаются нам что-то сказать. Возможно, они хотят нас о чем-то предупредить, рассуждает автор видеоролика.

Сначала мужчина не хотел публиковать данное видео, однако позднее решил, что мировая общественность должна его увидеть. Возможно, кто-нибудь сможет понять, что хотели сказать пришельцы людям.